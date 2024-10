Il programma Rai chiude in anticipo e uno di Mediaset slitta

Lo scorso luglio la Rai ha annunciato un nuovo reality chiamato “Se Mi Lasci Non Vale”, incentrato su coppie in crisi, con Luca Barbareschi come conduttore. Tuttavia, il debutto del programma non ha ottenuto i risultati sperati, con soli 321.000 spettatori e un modesto share dell’1,82%. Successivamente, il programma è stato spostato alla serata del martedì, ma gli ascolti sono ulteriormente diminuiti: solo 293.000 telespettatori hanno seguito la seconda puntata, con uno share dell’1,9%.

Apparentemente, le difficoltà di “Se Mi Lasci Non Vale” non sono finite qui. Secondo Blog Tv Italian, il programma sarà ridotto a tre puntate anziché le cinque inizialmente previste. La terza e ultima puntata andrà in onda il 5 novembre 2024, con un formato più condensato che includerà i contenuti delle puntate successive, che avrebbero dovuto trasmettersi fino a metà novembre. Questo cambiamento è attribuito agli ascolti molto deludenti, che hanno portato la Rai a rivedere rapidamente il palinsesto.

Nel comunicato stampa relativo al programma, si accenna alla fragilità delle relazioni e alle difficoltà che le coppie possono affrontare, esprimendo l’intenzione di mettersi alla prova e combattere per la felicità propria e dei propri figli. Il programma, descritto come un esperimento televisivo in cinque puntate, è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company.

D’altro canto, il programma Mediaset “La Talpa” ha subito ulteriori ritardi. Originariamente previsto per debuttare a ottobre, il programma è stato rimandato all’11 novembre, con il Grande Fratello che si sposterà al martedì. Tuttavia, adesso sembra che “La Talpa” sia slittato nuovamente. L’11 novembre su Canale 5 andrà in onda un film intitolato “Fino all’ultimo indizio”, rendendo incerta la programmazione del reality. Queste manovre riducono le opportunità per i due programmi di emergere in un panorama televisivo sempre più competitivo.