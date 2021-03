Il programma e la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021: i cantanti e gli ospiti che si esibiranno nella serata inaugurale.

Dopo aver rotto il ghiaccio con la serata inaugurale, il Festival di Sanremo 2021 si avvia alla seconda serata. Una serata che vivrà delle grandi emozioni proposte da Laura Pausini e dagli altri ospiti, ma che servirà anche a completare il quadro dei primi ascolti delle canzoni in gara. Scopriamo insieme qual è il programma della seconda serata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: i cantanti della seconda serata

La seconda serata del Festival è complementare in tutto e per tutto alla prima. A votare è chiamata ancora una volta la giuria demoscopica, con l’aiuto del televoto, e dopo l’ascolto delle restanti canzoni in gara si avrà una prima classifica parziale ma completa delle canzoni dei Campioni.

Amadeus

Questa la lista, in ordine alfabetico, dei quattro giovani delle Nuove Proposte che saliranno sul palco:

– Davide Shorty

– Dellai

– Greta Zuccoli

– Wrongonyou

Di seguito invece l’elenco dei tredici Big che presenteranno per la prima volta la loro canzone in questo Festival:

– Bugo

– Gaia

– Ermal Meta

– Extraliscio feat. Davide Toffolo

– Gio Evan

– Fulminacci

– Irama

– La Rappresentante di Lista

– Lo Stato Sociale

– Malika Ayane

– Orietta Berti

– Random

– Willie Peyote

Orietta Berti

Gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021

La seconda serata del Festival dovrebbe essere orfana di Zlatan Ibrahimovic, essendo in contemporanea con la partita Milan-Udinese. Tuttavia, contro la Roma il campione svedese ha rimediato un infortunio, e non potrà essere della partita infrasettimanale. Non sappiamo se a questo punto resterà vicino alla squadra o prenderà parte al Festival. Confermati invece Fiorello, che duetterà con Enzo Avitabile, e Achille Lauro, che in uno dei suoi quadri dovrebbe essere affiancato da Emma.

Achille Lauro

La grande attesa della serata è però tutta per gli ospiti musicali. Ci sarà Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per la Miglior canzone originale. Presenterà sul palco dell’Ariston la sua Io sì, per celebrare la musica italiana. Musica che sarà ben rappresentata anche da Il Volo, che omaggerà il maestro Ennio Morricone insieme al figlio Andrea Morricone, che dirigerà l’orchestra.

Ennio Morricone

Spazio poi a tre glorie di Sanremo: Gigliola Cinquetti, che canterà Non ho l’età e Dio come ti amo, Marcella Bella, che canterà Senza un briciolo di testa e Montagne Verdi, e Fausto Leali, che invece interpreterà Mi manchi e Io amo. Per i protagonisti extra-musicali, sarà poi la serata di Alex Schwazer, il marciatore assolto dall’accusa di doping, che spiegherà la sua drammatica vicenda. Madrina della serata un’ex protagonista di Sanremo, Elodie.