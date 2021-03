Il programma e la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021: i cantanti e gli ospiti che si esibiranno nella serata inaugurale.

Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2021. La kermesse, nell’edizione più difficile della storia, parte con grande entusiasmo e voglia di reagire alle condizioni avverse. Più volte Amadeus ha sottolineato come questo sia il Festival della Rinascita. Una Rinascita che verrà rappresentata sul palco dell’Ariston da tantissimi ospiti di grandissima qualità. Ecco cosa ci aspetterà nella prima serata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: i cantanti della prima serata

Le due serate che ci porteranno a rompere il ghiaccio del Festival di Sanremo serviranno per presentare una prima volta le canzoni in gara. Nella serata del martedì toccherà a 4 Nuove Proposte e 13 Campioni, un quadro che sarà completato nella serata del mercoledì. Nella prima serata a votare saranno la giuria demoscopica e il televoto. Alla fine verrà stilata una prima e approssimativa classifica.

Amadeus

Ma a chi toccherà esibirsi? Lo ha spiegato in conferenza stampa lo stesso Amadeus. In ordine alfabetico, ecco le Nuove Proposte che ascolteremo il 2 marzo:

– Avincola

– Elena Faggi

– Folcast

– Gaudiano

Questa invece la lista dei tredici Campioni protagonisti nella serata inaugurale, sempre in ordine alfabetico:

– Aiello

– Arisa

– Annalisa

– Colapesce e Dimartino

– Coma_Cose

– Fasma

– Francesca Michielin e Fedez

– Francesco Renga

– Ghemon

– Irama

– Madame

– Maneskin

– Max Gazzè

Maneskin

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021

Nella prima serata del Festival ci sarà spazio ovviamente per i tre ospiti fissi della kermesse: Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro per il primo dei suoi cinque quadri. Ad aprire la kermesse sarà per il grande trionfatore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo: Diodato.

Diodato

La prima donna conduttrice di questa edizione di Sanremo sarà la giovane attrice e cantante Matilda De Angelis. Spazio poi ad Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid, e alla Banda della Polizia Di Stato, con guest star il sassofonista Stefano Di Battista e la violinista Olga Zakharova. La Big Star, ospite della serata, sarà però Loredana Bertè. La regina del rock italiano canterà un medley dei suoi successi e presenterà il suo nuovo singolo Figlia di….

Di seguito Cosa ti aspetti da me di Loredana: