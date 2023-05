Torna anche nel 2023 l’Eolie Music Fest: il programma e i cantanti dell’evento dal vivo tra il mare e i vulcani dell’arcipelago siciliano.

C’è voglia d’estate e c’è voglia di grande musica anche tra le onde del mare più bello d’Italia. Torna anche nel 2023 l’Eolie Music Fest, il festival della musica che cambia. Una kermesse mai uguale a se stessa, pronta sempre a stupire il proprio pubblico grazie alle scelte coraggiose di Samuel Romano, direttore artistico di un evento senza eguali in Italia. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti di questa edizione e tutti i dettagli su un programma intensissimo.

Eolie Music Fest 2023: programma e cantanti

L’evento siculo, costellato di eventi straordinari, come il concerto sul caicco turco lungo 27 metri, si terrà dal 29 giugno al 7 luglio 2023 nella location di abbacinante bellezza delle Isole Eolie. Dopo due giorni di anteprime, il 29 e il 30 giugno, dal 1° luglio a Salina l’evento entrerà nel vivo con un concerto davvero imperdibile: quello di Elisa.

Motta credit Pepsy Romanoff

Non è stato ancora confermato il programma completo (mancano ancora i protagonisti delle date del 3 e del 4 luglio), ma i nomi già ufficializzati sono davvero di straordinario livello: dopo Elisa, con Motta in apertura, toccherà il 2 luglio a Piero Pelù, M¥SS KETA e i Motel Connection scatenare il pubblico con la propria energia; il 5 luglio a Stromboli sarà la volta del grande rap, con nomi del calibro di Clementino ed Ensi, cui si aggiungerà anche la musica irresistibile de La Rappresentante di Lista; sempre a Stromboli il 6 luglio arriveranno i 99 Posse con Sud Sound System e Africa Unite; si chiuderà il 7 luglio con l’Eolie Music Fest Party.

I biglietti dell’Eolie Music Fest

Arrivato alla terza edizione, il festival è un’ennesima evoluzione di se stesso, spiega Samuel, un direttore artistico visionario per un evento tra i più affascinanti in Italia, aggiungendo: “Questo è il primo grande passo avanti per Eolie Music Fest verso un parterre di artisti sempre più importanti e influenti nel mondo della musica“.

I biglietti per tutti i concerti di questo grandissimo evento sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati. È possibile acquistare sia i biglietti per barca turistica, comprensivo di biglietto del concerto più trasporto, sia il biglietto per barca privata.