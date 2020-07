Anima Festival 2020: il programma dei concerti dell’evento che si svolge in piazza Castello a Fossano.

L’Anima Festival non lascia ma raddoppia in questo 2020. Nell’anno del Coronavirus, che ha portato alla cancellazione e al rinvio di tanti eventi dal vivo, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo hanno deciso di dare continuità al proprio evento. Così, alla già confermata manifestazione di Cervere se n’è aggiunta una nuova in un’altra location: piazza Castello a Fossano, con cinque live già in programma. Ecco tutti protagonisti dell’Anima Festival.

Anima Festival 2020: il programma di Fossano

L’Anima Festival 2020 raddoppia, con una serie di eventi a Fossano dedicati soprattutto ai più giovani. Si parte il 21 agosto con Le Vibrazioni, mentre il giorno dopo ci sarà spazio per uno show acustico di Francesco Gabbani. Ma i live più attesi sono forse quelli dei giorni successivi: il 26 agosto tocca infatti a Elettra Lamborghini, il 1° settembre al giovanissimo rapper Shiva e il 5 settembre a un decano del nostro hip hop, Gué Pequeno. L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.30.

Gué Pequeno

Anima Festival 2020: il programma di Cervere

Le buone notizie erano in realtà arrivate già negli scorsi giorni, quando era stato confermato anche l’evento tradizionale di Cervere. Tanti gli appuntamenti importanti in tabellone anche all’Anfiteatro dell’Anima:

– 23 luglio Daniele Silvestri

– 24 luglio Nomadi

– 27 luglio Eugenio in Via di Gioia

– 31 luglio Modena City Ramblers

– 8 agosto Max Gazzè

E alle date musicali si aggiungono il cinema sotto le stelle e tre date dedicate al liscio con l’Orchestra Italiana Bagutti, Marianna Lanteri e Mattebo Bensi e Federica Cocco.

Di seguito il video di La vita com’è di Max Gazzè:

Anima Festivla 2020: i biglietti

Ovviamente per poter assistere ai concerti, che sono organizzati seguendo le disposizioni dell’emergenza sanitaria e in tutta sicurezza, è necessario acquitare i biglietti sul circuito TicketOne o nei punti vendita autorizzati.