il programma e gli eventi

Casa Sanremo 2023: il programma e tutti i dettagli sull’hospitality per il Festival della canzone italiana.

Non c’è Sanremo senza Casa Sanremo! Ancora una volta il Festival della canzone italiana sarà accompagnato da un’area hospitality ufficiale dedicata a tutti i fan della kermesse che celebra la canzone italiana. Per la sedicesima l’hospitality accompagnerà il Festival vero e proprio, e lo farà da domenica 5 febbraio alle ore 18, nella location importantissima del Palafiori. “Sarà una city experience interattiva“, promette il patron Vincenzo Russolillo, presidente di Consorzio Gruppo Eventi”. Scopriamo insieme tutto ciò che ci aspetta nel programma dell’hospitality.

Il programma di Casa Sanremo

Casa Sanremo diventa innanzitutto quest’anno una tv digitale, scaricabile su tutti i device e fruibile anche tramite smart tv. Una televisione aggiuntiva che offrirà contenuti extra, tra cui gli appuntamenti già visti lo scorso anno con L’Italia in vetrina, condotto da Veronica Maya, e Buongiorno Sanremo. Grande novità è invece il format Di Bocca in Bocca, nato da un’idea di Riccardo Bocca e Duccio Forzano.

Sanremo

Non solo televisione. Casa Sanremo sarà anche la location ideale per la food experience legata al Festival, con tanti prodotti di eccellenza enogastronomica provenienti non solo dalla Liguria, ma dall’Italia intera, per celebrare uno dei valori aggiunti del Made in Italy.

Ci sarà poi un’area benessere a disposizione degli ospiti, che potranno concedersi momenti di relax durante la settimana più frenetica dell’anno, e non solo per quanto riguarda il ritmo delle televisioni. Ma ovviamente non mancherà la musica, con dirette e format dedicate ai giovani e ai meni giovani.

Gli altri eventi

Spazio per No Name Radio, la radio Rai che trasmetterà ogni giorno proprio dall’hospitality, e con gli showcase del “dopo Festival”, che si terranno sul palco principale. E poi ancora Radio immaginaria, che permetterà di coinvolgere i giovanissimi attraverso una giuria di adolescenti che stilerà la propria classifica delle canzoni del Festival di Sanremo 2023.

E poi ancora Casa Sanremo Writers, vetrina per giovanissimi autori, esordienti e non. Ma si parlerà anche di sostenibilità, di iniziative per il sociale e di molto altro, il tutto in perenne collegamento sugli account social ufficiali, su Facebook, Instagram e Twitter. Insomma, un programma ricco e in grado di fornire un sostegno e un’occasione di svago e approfondimento a tutti i fan che accorreranno, da ogni parte del mondo, per poter godere dell’atmosfera unica del Festival di Sanremo.