Il programma di fact-checking è a rischio: Meta decide di sospenderlo

Meta ha deciso di chiudere il suo programma di verifica dei fatti, evidenziando una crescente apertura verso politiche di “libertà di parola”. Un rapporto di NewsGuard ha rivelato che solo il 14% dei post esaminati, contenenti disinformazione da Russia, Cina e Iran, è stato contrassegnato come falso. La maggior parte dei contenuti dannosi è rimasta priva di etichette indicative di falsità. Nonostante alcuni tentativi di contenere il problema, Meta ha manifestato difficoltà nel monitorare e gestire efficacemente la disinformazione sulla sua piattaforma, con molti post rimasti senza correzioni adeguate.

La chiusura del programma di fact-checking potrebbe lasciare un vuoto significativo nella lotta contro la disinformazione, compromettendo ulteriormente la capacità di Meta di rispondere alla questione. Secondo NewsGuard, l’insufficiente rilevamento dei contenuti disinformativi è attribuito all’incapacità degli algoritmi di riconoscere variazioni linguistiche, portando al fallimento nel contrassegnare ripetizioni di affermazioni false. In 10 dei 30 casi esaminati, Meta ha etichettato alcuni contenuti, mentre altri che diffondevano lo stesso messaggio con parole diverse non sono stati considerati.

Inoltre, nonostante successi isolati nella rilevazione, molti post malevoli sono completamente sfuggiti al controllo. Le limitazioni del programma fanno temere che la nuova iniziativa di Meta per le note della comunità possa deteriorare ulteriormente la qualità della verifica. Le conclusioni di NewsGuard segnalano che la strategia attuale, basata su intelligenza artificiale e algoritmi predittivi, è inadeguata per affrontare la complessità della disinformazione, sottolineando la necessità di perfezionare le tecnologie e adottare metodologie più robuste per il controllo dei contenuti.