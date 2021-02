Sanremo 2021, il programma delle cinque serate del Festival della canzone italiana: cosa succederà dalla prima serata alla finale.

Tutto pronto, o quasi, per il Festival di Sanremo 2021. Il 9 febbraio 2021 è andata in scena, rigorosamente in streaming, la conferenza stampa di presentazione dell’evento dedicato alla canzone italiana. Ormai è anche stato reso noto il programma dell’intera kermesse, serata dopo serata. Ecco cosa accadrà nei cinque appuntamenti condotti da Amadeus con la collaborazione di Fiorello, Elodie, Matilda De Angelis, Naomi Campbell e tanti altri ancora.

Il programma di Sanremo 2021 sera dopo sera

Si parte con la prima serata, che sarà dedicata all’ascolto delle prime tredici canzoni in gara tra i Campioni. In quest’occasione gli artisti saranno votati dalla Giura demoscopica e dal televoto. Alla fine verrà stilata un aprimissima classifica. Spazio anche alle prime quattro Nuove Proposte, giudicate sempre dalla Giuria demoscopica e dal Televoto. Al termine di questa manche gli ultimi due Giovani in classifica saranno eliminati.

Nella seconda serata il programma è speculare rispetto a quello della sarata d’apertura. Si esibiranno gli altri tredici Campioni e i restanti quattro Giovani, con una classifica finale decisa da Giuria demoscopica e da Televoto che porterà all’eliminazione di altri due artisti tra le Nuove Proposte.

La serata più attesa e intrigante di questa edizione 2021 del Festival è la teza. Nell’occasione i Campioni si esibiranno in un brano edito scelto tra i grandi pezzi della storia della canzone d’autore in genere, non solo sanremese. I cantanti potranno esibirsi da soli o con degli ospiti e verranno votati dai musicisti e coristi dell’orchestra. La media tra le percentuali di questa serata e delle precedenti determinerà una nuova classifica.

La quarta serata sarà dedicata all’ascolto per la seconda volta di tutti i brani in gara tra i Big. A votare saranno la Sala Stampa, Tv, Radio e Web, e facendo una media con le precedenti serate si stilerà una nuova classifica. Toccherà quindi ai quattro finalisti tra le Nuove Proposte esibirsi, e dopo il voto della Giuria demoscopica, del Televoto e della Sala Stampa verrà assegnato il titolo di vincitore tra i Giovani.

Si chiuderà con la quinta e ultima serata. Ancora una volta si esibiranno tutti e 26 i Campioni, che saranno valutati dalla Giuria Demoscopica, dal Televoto e dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Una nuova media porterà a una nuova classifica. I primi tre della classifica riproporranno il loro brano e al termine si procederà a una nuova votazione partendo da zero. Da qui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo 2021, erede di Diodato con Fai rumore: