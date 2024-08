Il progetto segreto di Britney Spears: “Ha preso molti milioni, sarà grandioso”

A pochi giorni dalla replica alle prese in giro della famiglia Osbourne, Britney Spears è tornata sui social per annunciate un progetto segreto. La principessa del pop ha rivelato che sta lavorando insieme al produttore cinematografico Marc Platt (La Rivincita delle Bionde, Aladdin, Crudelia, La Sirenette, Wicked, La Ragazza del treno e La La Land).

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Britney Spears: “Sto lavorando ad un progetto segreto”.

Ieri sera la cantante di Gomme More ha scritto su Twitter: “Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando ad un progetto segreto con Marc Platt . Ha sempre realizzato i miei film preferiti… restate sintonizzati“.

A svelare il mistero c’ha pensato The Ankler, secondo cui la Universal Pictures ha ottenuto i diritti del libro bestseller di Britney Spears, The Woman in Me. Secondo il noto sito la casa di produzione cinematografica ha arruolato Jon Chu (regista di WWicked) per dirigere un film sulla vita della Spears.