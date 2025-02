Il progetto per farlo risorgere

È stato presentato il piano di recupero del veliero Bayesian, affondato il 19 agosto 2024 al largo di Ponticello, Palermo, con la morte di sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e sua figlia Hannah. Il recupero dell’imbarcazione è previsto dal 20 aprile al 10 maggio, dopo l’approvazione della Capitaneria di Porto e della procura di Termini Imerese. Il veliero sarà riportato a galla senza l’albero di 75 metri, che verrà tagliato prima di estrarre lo scafo. Il recupero avverrà con l’ausilio di una chiatta e gru, con l’imbarcazione imbracata e ruotata di 90 gradi per emergere in sicurezza.

Tutti i costi dell’intervento ricadranno sui proprietari, e una volta recuperato, il Bayesian sarà portato nel porto di Termini Imerese per ulteriori indagini volte a chiarire le cause del naufragio. Attualmente si indaga se l’incidente sia stato causato da errori dell’equipaggio o dalle avverse condizioni meteorologiche nel tratto di mare dove si trovava l’imbarcazione.

Oltre a Lynch e sua figlia, nel naufragio sono deceduti i coniugi Chris e Neda Morvillo, Jonathan e Judy Bloomer e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Tra gli indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo figurano il comandante James Cutfield, l’ufficiale Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith, presente in plancia durante l’affondamento. Il caso ha attirato l’attenzione, con ipotesi che circolano riguardo a gravi errori di costruzione, in particolare l’albero di dimensioni eccessive.