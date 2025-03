Il Progetto Moohan di Samsung: Riuscirà a Superare l’Apple Vision Pro? Prime Anticipazioni

Al Mobile World Congress (MWC) 2025, Samsung ha presentato un’anteprima del visore XR chiamato “Project Moohan”, ma non ha fornito dettagli tecnici specifici. Tuttavia, voci di corridoio indicano che Project Moohan potrebbe superare l’Apple Vision Pro nella qualità dello schermo. Secondo il sito sudcoreano The Elec, il visore di Samsung utilizzerà pannelli OLEDoS (OLED on Silicon) 4K da 1,3 pollici prodotti da Sony, con una densità di pixel di 3.800 ppi, superiore ai 3.391 ppi dei display dell’Apple Vision Pro, che sono da 1,42 pollici e hanno una risoluzione di 3.648 x 3.144 pixel. La scelta dei display OLEDoS è mirata a offrire un’esperienza visiva migliore, considerando che il lancio di Project Moohan avverrà quasi due anni dopo quello del Vision Pro.

I pannelli OLEDoS utilizzati nel visore Samsung sono i modelli ECX344A da 1,3″, con una risoluzione di 3.552 x 3.840 pixel, lanciati nel 2023. Project Moohan supporterà la piattaforma Android XR, attualmente in sviluppo da Google, che mira a un’integrazione avanzata con l’intelligenza artificiale Gemini.

Non ci sono al momento informazioni sul prezzo del visore, ma si prevede un costo elevato dovuto alla tecnologia avanzata, inclusi i display OLEDoS; il costo di un singolo display Sony ECX344A era di circa 940 euro. Secondo le fonti di The Elec, la produzione dei componenti inizierà il mese prossimo, con un lancio previsto per la seconda metà dell’anno e un obiettivo di vendita iniziale di circa 100.000 unità. La sfida per Samsung sarà significativa, soprattutto considerando i prezzi elevati del Vision Pro di Apple e la sua penetrazione di mercato.