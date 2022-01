Venerdì 21 gennai, alle ore 18, la scrittrice Giovanna Giordano, candidata al premio Nobel 2020 per la letteratura, sarà alla Feltrinelli di Palermo per presentare, con la giornalista Elvira Terranova il suo ultimo libro: “Il profumo della libertà”. Ci sono voluti anni – il suo ultimo libro, ‘Il mistero di Lithian’, è del 2004, per avere tra le mani un nuovo romanzo di Giovanna Giordano, un’autrice unica nel panorama letterario italiano. “Il profumo della libertà” segna il suo ritorno alla narrazione, e sarà tradotto in ebraico, greco, inglese, olandese, spagnolo, catalano e portoghese. Mondadori riproporrà tutte le sue opere.

Con la storia dell’eroe gentile Antonio Grillo e del suo viaggio da Gesso, di fronte alle isole Eolie, verso l’America, Giovanna Giordano riprende temi a lei cari e ci trasporta nel suo mondo favoloso. I ricordi di famiglia e i profumi della Sicilia prendono vita attraverso la sua fervida immaginazione, diventando personaggi, luoghi e mondi fiabeschi, dalle forme sempre nuove e inaspettate. E’ così che entrando in questo mondo di meraviglie ci si ritrova a ragionare con leggerezza e quasi senza accorgersene, su temi serissimi: la libertà, la giovinezza, la diversità, la ricerca del significato del nostro essere al mondo.

Un viaggio caleidoscopico, durante il quale ogni lettore troverà un dettaglio, una frase, un'immagine che sentirà scritte apposta per lui".