“Sapete cosa mi manca del mio lavoro?” – ha scritto su Twitter un certo Salvatore – “Succhiare il C del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”. Un tweet scurrile e volgare (ma probabilmente ironico) che è stato condiviso ed apprezzato dal profilo ufficiale di Ballando con le Stelle. Ops.

Chi bazzica su Twitter sa benissimo che è possibile usare più profili contemporaneamente ed il social media manager di Ballando con le Stelle, quando ha retwittato il commento sopracitato, non si è accorto probabilmente che in quel momento era loggato col profilo della trasmissione di Rai Uno (e non col suo personale).

Un errore (che ha cancellato pochi minuti dopo, appena se ne è accorto) che gli è costato il trend topic ed (immagino) una tirata d’orecchie da parte di mamma Rai.

Già vedo Milly Carlucci così appena incontrerà di nuovo il social media manager della sua trasmissione:



15 Aprile 2021 Il social media manager di Ballando con le Stelle ha retwittato un tweet pærtiçōläre pic.twitter.com/cFhrdFJjmp — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) April 15, 2021

cosa voglio fare nella vita? il smm Di Ballando con le stelle pic.twitter.com/O3UgPTFWgg — io sono io (@scorpioriferita) April 15, 2021

Il smm di “Ballando con le stelle”. Lettera per lettera. pic.twitter.com/GkrpsbVfmE — Lorenzo Visentin (@Levis_Of) April 15, 2021

il social manager di ballando con le stelle in questo momento… pic.twitter.com/G01bPJMUqG — gabriele (@gabe898) April 15, 2021

Il social manager di Ballando con le stelle

pic.twitter.com/Y1fQgYHF1f — Ma il senso del pudore?🍟 (@commendador_) April 15, 2021

Ciao SMM di ballando con le stelle, insegna agli angeli a switchare account sulla app https://t.co/oW8GfS3MtZ — Blondage (@_Blondage_) April 15, 2021