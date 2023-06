Il professor Maggi de Il Collegio commenta la scelta lavorativa di Maria Sofia Federico

Il professor Andrea Maggi è stato uno degli insegnati più amati e temuti del reality Il Collegio e ha insegnato anche a Maria Sofia Federico, la 16enne di Valmontone che voleva cambiare il mondo.

Com’è ormai noto, la Federico da tempo lavora come s3x worker e prossimamente debutterà nella scuderia di Rocco Siffredi in qualità di attrice protagonista. La notizia si è estesa a macchia d’olio ed è arrivata alle orecchie anche di Andrea Maggi che ha commentato su Instagram.

“Cosa ne penso? Non seguo OF, ho una dignità da mantenere e altre cose più interessanti da fare“. Il professor Maggi, commentando la dichiarazione di Maria Sofia (“Vado da Rocco Siffredi perché voglio accrescere il mio bagaglio culturale“) ha aggiunto: “Avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene. Ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L’essenziale è invisibile agli occhi“.

Dichiarazioni un po’ controverse perché non è vero che chi lavora per OF e paga regolarmente le tasse (o chi sottoscrive un abbonamento) non ha dignità: è un lavoro come un altro.

Professor Maggi: “C’è cattivo uso di internet fra i giovani”