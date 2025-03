IL PRODIGIO in Italia nel 2025: unica data al AMA Music Festival [Info e biglietti]

I The Prodigy porteranno il loro inconfondibile sound sui palchi dei principali festival europei. Liam Howlett e Maxim, insieme al batterista Leo Crabtree e al chitarrista Rob Holliday, sono pronti a scatenare il caos con il loro live show esplosivo. L’unica occasione per vederli in Italia sarà sabato 23 agosto 2025 all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI). Da oltre tre decenni, i Prodigy dominano la scena elettronica, mantenendo intatta la loro carica innovativa anche dopo la tragica scomparsa di Keith Flint nel 2019. Dopo il loro ritorno sui palchi nel luglio 2022, hanno infiammato festival come Reading & Leeds e Isle of Wight, oltre a un tour da headliner nei palazzetti europei.

Attualmente, la band è al lavoro sul seguito di No Tourists, l’ultimo album che ha consolidato il loro record di sette dischi consecutivi al primo posto della classifica UK. Questo nuovo progetto segna l’impegno continuo della band a evolversi e rimanere rilevante nell’industria musicale contemporanea. La loro capacità di attrarre fan da diverse generazioni e di mantenere il loro stile distintivo li ha resi icone nel panorama musicale elettronico.

Per chi desidera assistere al loro spettacolare live, i biglietti per l’AMA Music Festival sono disponibili sul loro sito web ufficiale. Gli appassionati possono seguire le novità sui The Prodigy attraverso le loro piattaforme social e sul sito TheProdigy.com. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica con uno dei gruppi più influenti della musica elettronica.