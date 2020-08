MESSINA – “Il piccolo Gioele era con la madre” quando è passata in auto da Sant’Agata di Militello. Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, parlando con i giornalisti all’ingresso della procura di Patti. “A provarlo un video”. Un’ipotesi avvalorata da alcuni filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza a Sant’Agata di Militello, lo scorso 3 agosto, quando Viviana Parisi è passata dalla cittadina tirrenica prima di fare perdere le sue tracce. Il suo corpo è stato ritrovato l’8 agosto nel territorio di Caronia, mentre le ricerche del bambino proseguono senza sosta.

L’ultimo accertamento era arrivato ieri pomeriggio, su disposizione della procura. L’obiettivo è cercare, se ci sono, le impronte sul traliccio delle campagne di Caronia, sotto al quale è stato trovato il corpo di Viviana Parisi. I poliziotti e i tecnici dell’Enel sono saliti su un cestello e sono arrivati fino a tre metri di altezza. Hanno eseguito alcuni rilievi, gli esiti non sono ancora pronti. Ma questa mossa degli inquirenti dà forza alla possibilità che Viviana Parisi sia caduta da quel traliccio.

È caduta o si è suicidata? È uno dei nodi da sciogliere. Il giallo resta, legato soprattutto alla scomparsa di Gioele. Ma ecco i quattro punti principali dell’inchiesta coordinata dalla procura di Patti che ha aperto un fascicolo per omicidio e sequestro di persona.

Gioele era con lei?

“Abbiamo dati nuovi che ci consentono di dire che Gioele sulla macchina è salito”, spiegano gli inquirenti. Ma quando è sceso? Le ricerche sono concentrate nelle campagne di Caronia, tutto attorno al luogo dove è stata ritrovata la mamma. “Ma regge anche l’ipotesi che il bambino possa essere sceso a Venetico, forse è stato abbandonato lì”, non si spingono oltre gli inquirenti. E, infatti, vigili del fuoco e polizia lì hanno compiuto diverse ricerche. “E non è escluso che ci torneremo. Abbiamo già cercato lungo i bordi della strada”, spiega chi indaga.

Messina, il dolore del padre di Viviana: “Voleva proteggere il bimbo. Chi sa parli” in riproduzione….

La polizia da giorni mostra a cittadini e turisti le foto del bambino. Immagini delle telecamere sono state sequestrate a Venetico. “Ma anche a Milazzo, Rometta, Sant’Agata, Caronia e Santo Stefano. Più passa il tempo più le telecamere si perdono. È una corsa contro il tempo”. E anche i familiari adesso, dopo il nono giorno di ricerche a vuoto, sembrano rassegnati: “Non può farcela senza cibo e acqua tutto questo tempo”.

Messina, il suocero di Viviana: “Era cambiata, leggeva la Bibbia” in riproduzione….

Viviana è caduta dal traliccio?

L’autopsia sul corpo straziato della donna ha dato i primi risultati: fratture al bacino, alle vertebre e al torace. Nessun segno di ferita da coltello o arma da fuoco. Altri esiti si aspettano a giorni. L’entomologo Stefano Vanin ha intanto chiarito: “La signora è morta nel luogo del ritrovamento. Bisognerà attendere l’esame istologico per vedere le eventuali infiltrazioni, quello tossicologico per capire se aveva assunto qualcosa, quello entomologico che faccio io per stabilire i tempi del decesso”. Il cadavere della donna era riverso ma rivolto con i piedi verso il traliccio adesso al centro delle indagini. “A circa tre metri di distanza, su un cespuglio, è stata ritrovata una scarpa, che potrebbe essersi tolta nella caduta”, è una ipotesi investigativa. “In un sopralluogo abbiamo verificato che salire e lanciarsi da quel traliccio non era impossibile perché da una parte la vegetazione è meno fitta”, spiegano ancora gli inquirenti che ieri però sono ritornati sul traliccio. Il legale della famiglia, Pietro Venuti, adesso dice: “Seguiamo la pista del suicidio, non la escludiamo”.

Il percorso, il video e l’unica sosta certa

Viviana è uscita di casa con Gioele il 3 agosto alle 9,30. “Sembra un percorso senza soste, calcolando orari e le poche immagini delle telecamere sul percorso”, è la ricostruzione degli investigatori. Che aggiungono: “La sosta certa è a Sant’Agata alle 10,30”. Questa certezza deriva dalle immagini di una telecamere di videosorveglianza che riprende l’auto della donna nel paese del Messinese. Immagini che sarebbero fondamentali per capire meglio cosa è realmente successo. Lì la donna avrebbe potuto abbandonare il bambino o peggio fargli del male. Alle 10,52 Viviana lascia Sant’Agata, dove ieri per un sopralluogo è arrivato un altro avvocato della famiglia: Claudio Mondello. Alle 11,05 provoca l’incidente nella galleria Pizzo Turda. Alle 11,07 scompare nel nulla. Con il figlio?

Messina, le vicine di Viviana: “Viveva per il figlio. Ha sofferto il lockdown” in riproduzione….

Incidente e testimoni svaniti

Dopo l’incidente, in cui un furgone di operai del Cas finisce contro una parete della galleria perché scoppiano due gomme, succede il caos. Viviana prende la folle decisione di abbandonare l’auto. E qui il giallo innescato da quattro testimoni introvabili. “Hanno dichiarato a altri due automobilisti che poi hanno chiamato il 112 di avere visto Viviana col bambino che scavalcava il guardrail. Era una famiglia dall’accento settentrionale”, dicono gli inquirenti. E il capo della procura di Patti, Cavallo, lancia l’ennesimo appello: “Non gli succederà nulla ma si facciano avanti. Essendo turisti, in questi giorni non hanno letto i giornali o visto i telegiornali”. La loro testimonianza è fondamentale perché si scontra con altre due in cui il bambino non c’è: quella degli operai e quella di altri due automobilisti.







Fonte