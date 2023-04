il processo si conclude così

Lascia i suoi tre gatti da soli in casa per andare in vacanza, denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Quando ci si prende cura di un animale domestico bisogna rispondere ad ogni suo bisogno. Quando questo dovere, arriva la legge in soccorso di questi animali, infatti quando viene meno il benessere di animali da compagnia si è possibili di denuncia e andare incontro ad una sanzione parecchio salata. Nel modenese, un uomo di 48 anni è stato accusato di maltrattamento di animali e abbandono.

L’uomo lascia i gatti da soli per andare in vacanza: finalmente arriva la sentenza

La vicenda è iniziata nell’agosto del 2020 quando l’uomo aveva deciso di trascorrere le ferie fuori porta insieme alla sua famiglia. Tuttavia la famiglia non abitava da sola, bensì insieme a tre teneri gatti i quali sono rimasti a casa da soli per tutto il tempo. Il proprietario si era premurato di lasciare loro cibo e acqua per i tre giorni che stava fiori ma l’uomo e la sua famiglia non potevano prevedere l’imprestito.

Durante la vacanza l’auto si era rotta e questo ha comportato restare bloccati fuori casa per altri tre giorni. Se si fossero dimenticati delle creature in quel momento non è dato saperlo, fatto sta che i vicini che hanno dato l’allarme, sentivano i continui miagolii disperati dentro il loro appartamento. Alla luce di ciò, non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine per liberare i tre gatti.

Sul luogo sono intervenuti in modo urgente la polizia locale di Modena e le guardie zoofile. Viste le condizioni in cui hanno trovato i felini, affamati e assetati, inevitabilmente è scattata la denuncia per maltrattamento e abbandono di animali, che poi si è trasformata in un vero e proprio processo. Di recente è stata emessa la sentenza del giudice: una sanzione di 8 mila euro. I gatti, inoltre, dopo l’arrivo degli agenti, sono stati presi sotto sequestro e affidati ad altre famiglie. Adesso i gatti hanno una nuova casa dove non gli manca mai nulla.