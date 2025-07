Il processo Dassilva e le rivelazioni di Valeria Bartolucci

Il processo a carico di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, sta per cominciare e promette sviluppi significativi. La moglie dell’indagato, Valeria Bartolucci, ha affermato che potrebbero emergere elementi in grado di compromettere l’impianto accusatorio, attualmente basato su testimonianze ritenute inaffidabili.

Descritto come l’esecutore materiale dell’omicidio, Dassilva ha visto la sua prima udienza fissata per il 15 settembre presso la Corte d’Assise di Rimini. Il gup Raffaele Deflorio ha già rigettato le eccezioni sollevate dalla difesa, che ha chiesto un rinvio per la mancanza di risultati di un incidente probatorio riguardante audio registrati la notte del delitto.

Bartolucci ha messo in discussione la validità di alcune testimonianze, sottolineando l’interesse personale di chi le ha rese, e ha anticipato che in aula potrebbero alla luce nuove informazioni che cambierebbero le attuali accuse. Un punto di particolare interesse riguarda una perizia fonica, la quale, secondo la difesa, sarebbe stata selettivamente interpretata, escludendo elementi potenzialmente scagionatori.

L’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, ha visto Dassilva, un metalmeccanico di 35 anni, essere accusato di aver assassinato la donna con 29 coltellate, dopo che quest’ultima aveva scoperto la sua relazione con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Manuela è anch’essa indagata per favoreggiamento e risulta coinvolta nell’inchiesta che ha preso avvio con il ritrovamento del corpo della Paganelli.