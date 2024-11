Il problema è il patriarcato, non gli immigrati

“Non sono gli immigrati a creare il problema della violenza sulle donne; la violenza di genere è un fenomeno storico, strutturale e sociale”. Queste le parole di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, intervistato alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel corso dell’ultimo anno, a Milano, 440 italiani sono stati condannati per reati di genere, con un incremento del 15%. Gli italiani rappresentano il 62% delle 714 condanne totali, aumentando del 3% rispetto all’anno precedente. Nel 2024, il tribunale ha emesso pene per un totale di 798 anni di carcere, evidenziando un aumento delle misure cautelari, passate da 758 a 1.246 (+64%).

Roia sottolinea che, sebbene in alcuni paesi i diritti delle donne siano inferiori agli standard europei, ciò non giustifica il fenomeno della violenza, radicato nel patriarcato. Secondo il presidente, è necessario cambiare il linguaggio, soprattutto nei documenti legali, per evitare la “cattiva informazione e la vittimizzazione secondaria”. Indica la necessità di una rivoluzione culturale, poiché i femminicidi in Italia restano a tre cifre, con quasi cento casi all’anno. Le vittime, prevalentemente italiane, hanno tra i 26 e i 35 anni.

La violenza domestica è particolarmente preoccupante, con 325 minori coinvolti come vittime, un aumento del 46% rispetto al 2023. Roia avverte che quando i bambini assistono a violenze, subiscono traumi che possono manifestarsi da adulti sia come autori sia come vittime di ulteriori violenze. È fondamentale che le vittime di violenza domestica sappiano dove cercare aiuto, come nei centri antiviolenza.

Le misure legislative esistenti sono adeguate e devono essere applicate con competenza e specializzazione. Tuttavia, la violenza di genere è spesso percepita come un problema intermittente, trattato con giustificazionismo e ideologie. Roia evidenzia che il tema della violenza contro le donne è un indicatore del grado di civiltà di una nazione, richiedendo un impegno trasversale nella politica. Infine, invita a far comprendere agli uomini che esercitano violenza che questo comportamento è un crimine grave, paragonabile a reati come il furto o lo spaccio di droga.