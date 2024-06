“Il problema è che…” rompe il silenzio la fidanzata di Francesco Chiofalo dopo il ricovero d’urgenza: come stanno le cose

Non finiscono le preoccupazioni per l’influencer che è recentemente stato male al punto da finire ricoverato in ospedale per delle condizioni di salute problematiche ancora tutte da verificare. Dopo un video preoccupante pubblicato da Francesco Chiofalo, il quale mostrava il suo trasporto in ospedale in ambulanza, la fidanzata Drusilla Gucci ha espresso la sua ansia riguardo alla sua attuale situazione.

Molti dubbi sulla salute del 35enne romano, Chiofalo, che si è recentemente sottoposto all’operazione estetica che gli ha cambiato la colorazione degli occhi. La fidanzata Drusilla Gucci, a riguardo di questo momento teso per il compagno, ha mostrato grande preoccupazione sui social dichiarando di essere in viaggio per raggiungerlo e capire meglio la sua situazione.

Solo ieri, Francesco Chiofalo aveva condiviso su Instagram un video in cui appare assistito da alcuni infermieri, poi le immagini in ambulanza e infine ricoverato in ospedale. Nelle immagini postate dall’influencer e personaggio televisivo, passato attraverso diversi reality show e programmi di Mediaset, Chiofalo lamenta la perdita di sensibilità a un arto e manifesta preoccupazione per la vista offuscata da un occhio.

Recentemente, come si era anticipato, Chiofalo si è sottoposto a una delicata operazione agli occhi per cambiare il colore (intervento davvero complesso e delicatissimo) da castano ad azzurro, un intervento rischioso che si annunciava potesse compromettere la vista. Drusilla Gucci, nipote di Guccio Gucci, fondatore della rinomata casa di moda, ha dichiarato:

Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono molto preoccupata. Non ho idea di cosa sia successo, di come stia ora o della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire se ha un grave problema agli occhi o altro. Ho scoperto quanto accaduto dalle sue storie su Instagram, poiché mentre lui stava male, ero in aereo da Londra a Firenze e ho perso le sue chiamate.

La fidanzata, infatti, racconta di aver provato a contattarlo ripetutamente, e che solo alla fine le ha risposto. Non essendo lucido, ma anzi molto scosso, Chiofalo non è stato molto chiaro con Drusilla. Ora la compagna si sta dirigendo a Roma per verificare di persona. “Spero con tutto il cuore che stia bene e che non sia nulla di grave o irreparabile”, ha concluso nel suo messaggio su Instagram.

Dopo il video pubblicato ieri, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti da Chiofalo. “Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d’urgenza”, aveva scritto il 35enne sul suo profilo Threads domenica sera.