Vedo sui giornali di oggi il selfie rovente dei Maneskin con il presentatore Jimmy Fallon poco dopo aver annunciato che suoneranno al prossimo concerto dei Rolling Stones. E qualche pagina prima, il selfie di Joe Biden, che ha quasi 60 anni più dei quattro ragazzi romani, eppure tiene lo smartphone giulivo mentre si ritrae sorridente assieme ai suoi sostenitori. Quando uno storico racconterà cosa abbiamo fatto in questi anni, partirà dai selfie, ne sono abbastanza sicuro. E’ il modo che usiamo per dire guarda che ho fatto, dove sono stato, con chi sono. Il modo per dire chi siamo, o chi vorremmo essere. Per questo colpisce la scelta, netta, di Mario Draghi di vietare i selfie nella sua applauditissima visita in due scuole di Bari.

Lo staff del presidente del consiglio aveva fatto sapere che non avrebbe gradito: “Li percepisce come non autentici rispetto a se stesso”, la spiegazione. Ho fatto una rapida ricerca in rete e ho visto che in effetti i selfie con Draghi sono rari come le stelle comete o le apparizioni mariane. Ce n’è uno con uno spericolato senatore del Pd il giorno della fiducia al governo, lo scorso febbraio; un paio, rubati al volo, con due degli atleti olimpici ricevuti a palazzo Chigi; e uno, antico, del 2019 a Pisa poco dopo aver lasciato la Banca Centrale Europea. Basta. Questo si aggiunge al fatto che di Mario Draghi premier non c’è un tweet, un post, una video diretta, una stories, un reel. Niente. Il presidente del Consiglio sta attraversando questi anni social come una salamandra nel fuoco: indifferente o indenne, dipende dai punti di vista. Epperò questa cosa dei selfie è ancora più netta: perché non riguarda solo la comunicazione che fa il capo del governo (tipo il selfie di Joe Biden con i sostenitori), ma anche quella che gli altri possono fare dicendo agli amici “ehi guarda con chi ero oggi” facendo partire il contatore dei like. E’ come alzare un muro tra sé e gli altri, negare un selfie. Un gesto che potrebbe essere interpretato come freddezza. Ma nel suo non concedersi a questo rito è come se Draghi ci invitasse a farne a meno.