Sul magazine del Corriere della Sera Martina Pennisi ha fatto una intervista notevole a Samantha Cristoforetti che l’anno prossimo tornerà nello spazio, questa volte come comandante. AstroSamantha (questo il suo nome per i social) è uno dei personaggi più apprezzati e stimati: a giugno quando con SWG misurammo il gradimento per i giovani di un panel di persone popolari, la Cristoforetti finì sul podio (in Italia è dietro solo a Bebe Vio e Liliana Segre).

Nell’intervista c’è un passaggio importante relativo alle difficoltà della campagna vaccinale e che ci interroga su come fare, meglio, informazione. Dice la Cristoforetti: «Non credo sia un problema di alfabetizzazione scientifica. Io, e così la mia famiglia, per esempio mi sono vaccinata alla prima occasione utile non perché ho letto i paper o acquisito informazioni che tuttora non ho. Ci sono istituzioni deputate e io scelgo di fidarmi di queste istituzioni. Quindi la domanda da farsi è: perché ci sono persone che scelgono di fidarsi del ciarlatano di turno su Facebook e non delle istituzioni? Come si può recuperare questa fiducia?».

La fiducia perduta dalle istituzioni è il problema da risolvere quindi, come scriveva qualche giorno fa sul Guardian Nesrine Malik (“Vaccine hesitancy is a symptom of people’s broken relationship with the State”). Nell’intervista Martina Pennisi giustamente ribalta la domanda alla Cristoforetti che non si tira indietro: «(Come si fa a recuperare la fiducia?) Con una comunicazione trasparente e onesta. E distinguendo quello che è scienza da quello che è ricerca: la scienza è un patrimonio di conoscenze grossomodo acquisite che non è più ragionevole mettere in discussione, mentre la ricerca è una parte della scienza ancora oggetto di discussione, di dibattito, con delle bande di incertezza, che vanno comunicate con onestà. Anche la divulgazione scientifica da parte di voi giornalisti è fondamentale: l’ipersemplificazione porta a messaggi contrastanti, per cui poi le persone non si fidano. Forse bisogna avere un po’ più di fiducia nel fatto che siano in grado di gestire un messaggio più articolato».

E quindi torna una domanda che in questo spazio ci siamo posti un paio di mesi fa. Questa: abbiamo fatto il possibile per convincere gli indecisi informandoli con una campagna che spiegasse bene, onestamente, rischi e vantaggi? E noi giornalisti, soprattutto quando ci occupiamo di questi complesse, non dovremmo provare a essere meno assertivi, inserire più spesso in quel che diciamo un dubbio onesto rispetto a una facile semplificazione che puzza chiaramente di balla? Recuperare il forse, il probabilmente, le sfumature nelle nostre narrazioni? Con “un messaggio più articolato”, come dice la Cristoforetti, saremmo meno esposti a critiche che sono anche giuste nelle sostanza ma ormai intollerabili nei toni sui social. E soprattutto recupereremmo quel patrimonio che un tempo avevamo e che si è via via sbriciolato e senza il quale fare questo mestiere diventa un esercizio onanistico, sostanzialmente inutile: la credibilità.