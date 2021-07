La partita Italia Inghilterra si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana ai calci di rigore. E se l’Italia ha fatto tre goal su cinque, l’Inghilterra ne ha segnati solo due su tre.

Le tre palle che non sono entrate nella porta di Donnarumma sono state calciate da Rashford, Sancho e Saka, tre calciatori afrodiscendenti e questo ha scatenato l’ira razzista di molti fan inglesi che sui social si sono scatenati con insulti razzisti e frasi come “vattene dalla mia nazione”.

Anche un murales dedicato a Rashford è stato vandalizzato.

Someone has vandalised Marcus Rashford’s mural last night. Do you know how sick in the head do you have to be to do that? This is a fucking disgrace. pic.twitter.com/2novFg4nrg — ً (@TheFergusonWay) July 12, 2021

Saka, Rashford e Sancho in queste ore stanno ricevendo insulti razzisti dai loro stessi tifosi. BASTA, È INACCETTABILE. Siamo con voi ragazzi per una società libera dall’odio e dal razzismo.#englandfans #ItsComingRome #Campionideuropa pic.twitter.com/fuXiPGb3ED — Italia News (@italianews_h24) July 12, 2021

La stessa Uefa è intervenuta condannando il razzismo subito dai tre calciatori.

“L’Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non c’è spazio nel calcio né nella società. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile”.

Il principe William rompe il silenzio dopo la partita Italia Inghilterra

Ad intervenire dopo questo scempio è stato anche il principe William che ieri sera ha rosicato e non poco per l’esito della partita, diciamolo.

“Sono disgustato dagli insulti razzisti rivolti ai giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri sera. È totalmente inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento ripugnante. Deve finire ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili”.