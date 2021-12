Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, rivela il suo amore per gli AC/DC.

Il duca di Cambridge, il principe William, si è dichiarato fan degli AC/DC. Il reale, secondo nella linea di successione al trono britannico, dietro suo padre, il principe Carlo, ha detto agli ascoltatori della serie Time To Walk di Apple Fitness+ che il singolo Thunderstruck degli hard rocker australiani del 1990 rappresenta la colonna sonora dei suoi lunedì mattina, quando – per l’appunto – si prepara ad affrontare un’altra settimana di impegni.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

AC/DC, il principe William pazzo per Thunderstruck

“Non c’è niente di meglio che, un lunedì mattina, quando sei un po’ con gli occhi annebbiati dopo il fine settimana e cerchi di rientrare nel tran tran della settimana, ascoltando gli AC/DC, Thunderstruck“, dice il principe William che si è apertamente dichiarato fan del gruppo australiano e della loro iconica canzone.

“Devo dire – afferma il figlio di Diana – che dalla prima volta che ho messo su quel disco devo averlo ascoltato almeno un milione di volte. All’inizio devo aver pensato ‘beh, è abbastanza pesante per il lunedì mattina!’, ma ora quando la ascolto credo che per me sia il miglior tonico per un lunedì mattina. Ti sveglia assolutamente, mette la settimana nel miglior umore possibile e ti fa sentire come se potessi affrontare chiunque e qualsiasi cosa“.

Dopo aver parlato della sua passione musicale, afferma che i suoi figli non hanno i suoi stessi gusti musicali, anzi: i bambini, infatti, preferiscono ascoltare Shakira, a suo dire.

Un amore ‘familiare’

L’amore per le chitarre rumorose è chiaramente radicato nella famiglia reale. Nel 2014, l’attore Dominic West rivelò che il principe Harry, fratello minore di William, è un fan del “thrash metal hardcore“.

“Harry ha una incredibile selezione sul suo iPod“, disse West, che ha scoperto le preferenze musicali del marito ddi Meghan Markle, quando si è unito al principe nella spedizione Walking With The Wounded al Polo Sud. “È il genere di cose che i soldati ascoltano“.