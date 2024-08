Il Principe William difende la moglie e si scaglia contro Harry e Meghan

Lo scorso marzo i media di tutto il mondo hanno parlato di timido riavvicinamento tra Harry e Meghan e il Principe William e Kate Middleton, quando i duchi di Sussex hanno fatto i loro auguri alla futura regina dopo l’annuncio della sua malattia: “Auguriamo salute e una pronta guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in assoluta pace“.

In realtà non ci sarebbe stato nessun disgelo, anzi, secondo il Sunday Times il Principe William sarebbe furioso con il fratello e la cognata. Il motivo? La coppia continua a chiamare la futura regina ‘Kate’ e non ‘Catherine’. Una fonte vicina al figlio di Re Carlo ha dichiarato che questa potrebbe sembrare una banalità, ma che non è così per la famiglia reale.

Il Principe William furioso con Harry e Meghan.

“Si è scagliato contro il fratello e la cognata, perché ancora una volta difende sua moglie. Il fatto che Harry e Meghan non usino il nome Catherine è stato notato a Palazzo e il figlio di Re Carlo si offende quando le persone chiamano la moglie “Kate”, perché non rispetterebbero il suo volere. È una richiesta abbastanza semplice da rispettare, sono sicuro che a Meghan non piacerebbe se suo cognato iniziasse a chiamarla pubblicamente con il nome intero ovvero “Meghan Markle”. È certo che può apparire come una questione banale ma chi conosce il futuro Re sa che è una cosa che gli fa venire i nervi. Nessuno dice che è un problema grosso ma chiamare deliberatamente qualcuno con un nome che non gli piace è semplicemente maleducato. Se Harry e Meghan fossero seri nel voler risolvere il loro problema con i reali, un buon primo passo sarebbe quello di correggere il tiro sul nome di Catherine. Ai sudditi può sembrare una cosa di poco conto, ma è una mancanza di rispetto e Harry e Meghan questo lo sanno bene”.

Ormai per la stampa britannica ogni scusa è buona per attaccare Harry e Meghan e per santificare Kate.