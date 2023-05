Il Principe William confessa di essere un fan di Katy Perry

Non solo Re Carlo, ma anche il Principe William è un fan di Katy Perry. Una famiglia di KatyCats, insomma.



A confessarlo è stato proprio il futuro Re del Regno Unito a dei fan che gli avevano chiesto quale fosse l’artista che più attendeva con impazienza durante il concerto dell’incoronazione di suo padre. La risposta? Ovviamente Katy Perry.

Prince William reveals that he is excited to see Katy Perry’s show tonight at the #CoronationConcert. pic.twitter.com/U8y9FvjsXY — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 7, 2023

Il Principe William secondo me è stato molto sincero nel dire il nome della popstar perché – qualora avesse voluto fare un nome che avrebbe accontentato tutti – avrebbe potuto fare quello di Lionel Richie o quello dei Take That.

Oltre Katy Perry, Lionel Richie e i Take That, al concerto per l’incoronazione si sono esibiti anche Andrea Bocelli, Bryn Terfel e Freya Ridings.

Re Carlo III, chi si è rifiutato e chi canterà all’incoronazione: fra loro anche un italiano https://t.co/7ixTXomOko #ReCarloIII — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 15, 2023

Katy Perry avrebbe quindi buoni rapporti con Re Carlo e Principe William…ma non con Meghan Markle. “Tra le due c’è tensione e la cosa ha a che fare con una frase della popstar” – ha parlato un tabloid – “La Markle è perfettamente consapevole di un commento che Katy Perry ha fatto nel 2018 sul suo abito da sposa ed è nota per serbare rancore. Sebbene il commento non volesse essere offensivo, la Markle era molto stressata in quel periodo e quelle parole l’hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti”.