Il principe Louis mangia da solo a Natale

Il principe Louis è uno dei membri più amati della famiglia reale britannica, noto per essere vivace e simpatico. Anche quest’anno è stato uno dei protagonisti del Natale reale, non per una smorfia o un gesto non in linea con il protocollo, ma per un dettaglio che potrebbe sembrare insolito: durante il tradizionale pranzo di Natale a Sandringham, non ha mangiato allo stesso tavolo dei genitori.

La scelta risponde a una regola ben precisa della tradizione reale britannica. Mike Tindall, marito di Zara Tindall, ha spiegato come funzionano le festività dei Windsor. Ogni anno, la famiglia reale si riunisce nella tenuta di Sandringham per celebrare le festività natalizie, con una giornata scandita da momenti familiari e cerimonie formali.

Il grande pranzo è uno dei momenti più attesi dell’anno, ma il principe Louis non vi partecipa. Come ha raccontato Mike Tindall, seduti al tavolo formale di Natale sono solo i membri adulti e senior della famiglia reale, mentre i bambini vengono sistemati in un’altra stanza, a un tavolo tutto loro. La tradizione non è pensata per escludere i più piccoli, ma per permettere agli adulti di gustare il pasto formale senza troppe distrazioni.

I bambini reali storicamente non erano seduti allo stesso tavolo degli adulti durante banchetti di gala. Non è chiaro se il principe George e la principessa Charlotte siano già stati “promossi” al tavolo degli adulti. Dopo il pranzo, gli adulti e i bambini si ritrovano insieme per aprire i regali, giocare e dedicarsi a momenti più leggeri e affettuosi. L’equilibrio tra l’etichetta e il desiderio di normalità che Kate e William cercano di dare ai loro figli emerge anche fuori dal contesto ufficiale, anche in una giornata di festa come il Natale.