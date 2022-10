Il principe Harry racconta della sua famiglia e di come vive con 5 figli

Durante un’intervista il principe Harry ha raccontato di come vive le sue giornate con la sua famiglia, in particolare il rapporto che ha con i suoi “5 figli”.

Da quando il Harry e Meghan hanno lasciato Londra e si sono stabiliti negli Stati Uniti, l’impegno verso la comunità e gli eventi di beneficenza non sono mancati. Il lavoro che portano avanti, difatti, si rivela prezioso ogni giorno di più e riescono a sensibilizzare la comunità. Durante un incontro su Zoom, il Principe Harry ha parlato anche della sua famiglia e dei suoi “cinque figli”. A parte Archie e Lilibet, chi sono gli altri tre?

I figli adottivi del Principe Harry, come ha allargato la famiglia

Durante un incontro su Zoom, il Principe Harry ha incontrato i bambini malati che hanno vinto quest’anno i WellChild Awards, di cui è patrono. Dovevano partecipare di persona all’evento a Londra ad inizio settembre ma le condizioni della Regina li hanno costretti a rinunciare all’evento. Durante la chiacchierata con i bambini e i genitori si è scusato di non poter essere lì e ha colto inoltre l’occasione di rivelare com’è vivere con cinque figli.

Harry ha dato qualche nuova informazione e ha riferito che il piccolo Archie è sempre impegnato, mentre Lilibet sta imparando a parlare. Ma non è finita qui perché la famiglia è composta anche dai tre cani Pula, Guy e la nuova arrivata Mia. Mia è entrata a far parte della famiglia a fine agosto ed è un beagle di sette anni salvato da un rifugio. Guy è un altro beagle, mentre Guy un tenero labrador nero. L’intervento con i bambini è stato molto toccante e questi ultimi hanno anche espresso le proprie condoglianze al Principe.

Uno di questi bambini, gli ha parlato del suo cane da assistenza di nome Hope, e di quanto sia stato importante per lei durante il periodo della malattia. Harry ha confermato che tutti avremo bisogno di un cane nella nostra vita, che ci aiuti a mantenere il controllo. “Adesso ne ho tre in questa casa, quindi praticamente abbiamo cinque figli. Ho un Labrador nero di nome Pula, e due beagle da salvataggio: Guy e Mia. I tre corrono in giro inseguendo gli scoiattoli e ci combinano un guaio dietro l’altro. Ma la cosa più importante è che ci danno enorme supporto emotivo“.