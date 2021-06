Avril Lavigne su TikTok: il suo primo video è insieme alla leggenda dello skate Tony Hawk.

Dal 22 giugno 2021 anche Avril Lavigne fa parte della community di TikTok. L’ex ragazza prodigio del pop punk ha fatto il suo debutto sulla piattaforma cinese di ByteDance insieme a un personaggio leggendario anche più di lei: Tony Hawk, lo skater più famoso al mondo. Un modo come un altro per ribadire che passano gli anni ma lei è ancora la ragazza innamorata degli Sk8er Boi, come nel suo primo singolo di successo. E anche i fan sono estasiati: “Ha fatto un patto con il diavolo“.

Avril Lavigne su TikTok

La star canadese ha fatto così il suo debutto nel mondo del social più in voga degli ultimi due anni, a due anni di distanza dal suo ultimo album, Head Above Water, pubblicato nel 2019.

Avril Lavigne

Il primo video su TikTok della cantante vede materializzarsi all’improvviso in cima all’half pipe proprio Tony Hawk, 53enne di San Diego considerato all’unanimità uno degli skater più bravi di tutti i tempi, o perlomeno uno dei più famosi, come dimostra la sua carriera straordinaria. Amante della musica punk, Hawk fece discutere alcuni anni fa per aver scelto per la festa delle sue terze nozze addirittura i Rancid. Insomma, è uno che di punk ne capisce e non poco.

Questo il primo video su TikTok di Avril:

Avril Lavigne: i fan rimangono senza parole

La reazione più diffusa tra i suoi fan è stata questa: “Avril ha fatto un patto con il diavolo“. Il riferimento è ovviamente alla sua età. Nonostante sia una ragazza classe 1984, che corre rapidamente verso i 40, Lavigne sembra ancora quella ragazza tutta pepe ed energia dei primi anni di carriera. “Usa qualche pozione di giovinezza“, prova a indovinare qualche suo follower. E chissà, magari ha anche ragione.