Il primo test estivo dell’Inter: analisi e prospettive

L’Inter ha disputato il suo primo test estivo sotto la guida di Cristian Chivu, affrontando l’Under 23 in un match terminato 7-2 a favore della prima squadra. Nonostante il risultato positivo, ci sono stati elementi da migliorare in vista dell’inizio della Serie A.

La difesa ha mostrato alcune fragilità, con il team che ha subito due gol, uno dei quali derivante da un retropassaggio impreciso di Dumfries. Nella seconda metà della partita, Palacios ha avuto difficoltà a gestire la velocità degli attaccanti avversari.

Tra le note positive spicca la prestazione di Ange-Yoan Bonny, nuovo innesto proveniente dal Parma. Schierato accanto a Lautaro Martinez, ha dimostrato buone capacità, segnando un gol e procurandosi un rigore. La sua presenza in campo ricorda quella di Thuram, con un gioco attivo e partecipativo.

Il centrocampista croato Sucic, giunto al club e già visibile al Mondiale per Club, ha iniziato lentamente ma ha poi fornito assist chiave, inclusa una splendida palla per il gol di Lautaro. Pio Esposito ha continuato a impressionare, segnando anche in questo test dopo le buone prestazioni delle recenti partite estive.

Luis Henrique, nuovo acquisto dal Marsiglia, ha confermato il suo potenziale segnando un notevole gol da fuori area, rinforzando la sua posizione di vice-Dumfries e manifestando grinta e capacità.

L’Inter mostra segni di crescita, ma le aree da perfezionare rimangono evidenti, mentre i nuovi acquisti cercano di integrarsi nel gioco del team.