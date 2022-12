il primo spot con Amadeus e Morandi a Napoli

Il primo spot del Festival di Sanremo 2023 è stato girato a Napoli: il video con protagonisti Amadeus e Gianni Morandi.

Il Festival di Sanremo 2023 sarà una sorta di Giro d’Italia in musica. Lo ha annunciato Gianni Morandi durante la finale di Sanremo Giovani, ed è stato di parola. La prima tappa di questo tour che vedrà protagonista lui e il suo amico Amadeus è infatti iniziato a circa 800 chilometri dal teatro Ariston di Sanremo: sul lungomare di Napoli. I due conduttori sono infatti volati proprio sotto il Vesuvio per dare il via alla kermesse, attraverso il primo di otto spot pubblicitari che ci accompagneranno nel corso delle prossime settimane, toccando alcuni dei luoghi più iconici, musicalmente e non, del nostro paese.

Sanremo 2023: il primo spot è stato girato a Napoli

La prima pubblicità dedicata al Festival di Sanremo è andata in onda il 18 dicembre, durante l’intervallo della finalissima dei Mondiali di calcio tra Argentina e Francia. Protagonisti ovviamente il direttore artistico, presentatore e tuttofare della kermesse, Amadeus, e il co-conduttore Gianni Morandi. Un personaggio che ama Napoli e che da Napoli è molto amato.

Gianni Morandi

Nel divertente spot i due vengono ripresi sul lungomare di Napoli, con Castel dell’Ovo e il Vesuvio sullo sfondo, in tenuta da corsa, per dare il via alla gara canora. Famoso anche come runner, Gianni invita Amadeus a seguirlo tra le tappe di questo giro d’Italia, ma si ritrova a dover avere a che fare con un partner abbastanza riluttante. Di seguito le immagini pubblicate anche sui social:

Il giro d’Italia di Sanremo

Motivati dal claim “Sanremo, sempre più vicino“, i due conduttori dovranno nelle prossime settimane fare tappa tra alcuni luoghi molto importanti della nostra penisola. Passeranno dalle stradine di provincia fino ad arrivare ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma.

Tutto passando ovviamente in mezzo ai fan, scambiando battute, facendosi dei selfie e regalando siparietti comici a chiunque abbia voglia di interagire con loro. Sanremo è iniziato ed è pronto a mostrarsi più che mai vicino alle persone e ai fan, il vero motore di questo grande spettacolo.