Cesare Cremonini, Colibrì: il nuovo singolo del cantautore bolognese, primo estratto dal nuovo album La ragazza del futuro.

Cesare Cremonini vuota il sacco e svela tutti i suoi segreti. O quasi. Che una grande notizia stesse per arrivare non era una sorpresa. Ora sappiamo anche di cosa si tratta. Il cantautore bolognese è pronto a lanciare un nuovo album, La ragazza del futuro. Un disco che arriverà nei primi mesi del 2022 e che già in questi giorni sarà anticipato da un primo singolo estratto, Colibrì. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo progetto.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini, Colibrì: il nuovo singolo

Brano prodotto dallo stesso Cremonini con Alessandro Magnanini, scritto da Davide Petrella, è stato registrato tra Bologna, Los Angeles e Londra, con arrangiamenti a cura di Nick Ingman negli studi di Abbey Road. Non male. Lo stesso cantautore bolognese ha presentato Colibrì come una canzone dall’andamento irregolare, che racconta una ragazza attraverso la metafora dell’uccello del titolo.

Spiega il cantautore felsineo: “Per me è un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit“. All’interno del brano non viene spiegato ciò che è accaduto, ma ciò che è stato avvertito. Cesare interpreta il sentimento di chi si sente in attesa di un segnale. Una canzone che esprime religiosità e mistero, e che potremo ascoltare dal 1° dicembre.

Cesare Cremonini: il nuovo album è La ragazza del futuro

Colibrì sarà il primo estratto dal nuovo album La ragazza del futuro, atteso per il 25 febbraio 2022. Non si conoscono per ora molti dettagli sul disco, se non la copertina, già svelata sui social. “L’immagine della copertina rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice“, ha scritto Cremonini su Instagram, ringranziando i fan per il sostegno.