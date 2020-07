Emis Killa e Jake La Furia, Malandrino: il primo singolo del nuovo album congiunto dei due rapper.

Grande annuncio nel mondo del rap: sta per arrivare un nuovo album congiunto di Emis Killa e Jake La Furia. Sarà il primo disco insieme per i due leggendari rapper milanesi. S’intitola 17, ed è in uscita nel mese di settembre 2020. La data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata annunciata, ma è già stato deciso quale sarà il primo singolo estratto: Malandrino.

Emis Killa e Jake La Furia: Malandrino

Il primo singolo congiunto di Emis Killa e Jake La Furia, Malandrino, è in arrivo il 24 luglio. Sarà la prima volta insieme di due dei rapper più importanti della scuola milanese, appartenenti a generazioni diverse ma legati da una storia lunga da un sincero rapporto di amicizia.

Emis Killa e Jake La Furia

Con oltre 20 dischi di platino all’attivo, Killa e La Furia hanno già collaborato in brani importanti come Di tutti i colori, Non è facile e Fuoco e benzina, ma non avevano mai fatto il loro debutto con un progetto insieme sulla lunga distanza.

Emis Killa e Jake La Furia: un album insieme

Scrive sui social Emiliano nel presentare questo progetto: “Jake era, ed è, il mio metro di paragone per migliorarmi. Jake è il rapper preferito dei tuoi rapper preferiti. Jake ha scritto le strofe più belle che io possa ricordare in diciassette anni di sta roba. Jake è Milano“.

Parole importanti e lusinghiere anche da parte dell’ex Club Dogo, che ha scritto sui social: “La prima volta che vidi Emis Killa era piccolo, arrogante e lampadato. Ma aveva quel fuoco negli occhi che ti faceva capira che ce l’avrebbe fatta. Aveva fame. E talento. Col tempo è diventato un grande rapper, ed è diventato un grande amico, e questo è molto più difficile, ve lo assicuro. Ho sempre pensato che se un giorno qualcuno avesse raccolto la mia eredità, sarebbe stato lui“. Di seguito il post: