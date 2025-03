Il primo server di Google: costruito con mattoncini LEGO e il motivo dietro

Nel 1996, Larry Page e Sergey Brin, studenti all’Università di Stanford, affrontarono la sfida di gestire una grande quantità di dati per testare il loro algoritmo di ricerca PageRank. Non avendo risorse economiche sufficienti per acquistare sistemi di archiviazione costosi, decisero di costruire un server utilizzando mattoncini LEGO. Questa soluzione pratica e modulare permise loro di assemblare un sistema economico e facilmente espandibile, essenziale per l’importante lavoro di indicizzazione del Web.

La supporto di entità prestigiose come NASA, DARPA e NSF nel Digital Library Project era fondamentale, ma il problema principale rimaneva l’enorme espansione del Web, che richiedeva un grande spazio di archiviazione. I dischi rigidi allora disponibili erano limitati a 4 GB, e Page e Brin ne assemblarono dieci in un cabinet creato con LEGO, che garantì anche una buona ventilazione per il corretto funzionamento dei dischi. Grazie a questo sistema, il loro software riusciva a indicizzare 24 milioni di pagine a settimana, un risultato notevole per l’epoca.

Questa creazione non era solo un’innovazione tecnica, ma rappresentava lo spirito pionieristico dei due fondatori, un aspetto cruciale della loro successiva impresa. Nel 1998 fondarono Google, che nel 2008 riportò di avere indicizzato oltre un trilione di pagine uniche. Oggi, il server LEGO è esposto all’Università di Stanford come simbolo delle origini di uno dei più grandi colossi della tecnologia moderna.