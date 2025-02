“Il primo scatto insieme” Bebe Vio presenta ufficialmente il fidanzato: chi è il fortunato

Bebe Vio ha condiviso sui social la sua prima foto ufficiale con il fidanzato Gianmarco Viscio, dopo un romantico viaggio di dieci giorni in un luogo esotico, descritto da lei come un “paradiso”. Questa è la prima volta che presenta pubblicamente il compagno, suscitando curiosità tra i follower. Durante la vacanza, Bebe ha pubblicato un carosello di immagini che mostrano momenti felici insieme, incluso uno scatto in cui sono abbracciati e sorridenti. Tuttavia, Gianmarco non è taggato nelle foto e i dettagli sulla loro vita privata rimangono scarsi.

La coppia è insieme da almeno due anni, con la loro prima apparizione pubblica nel 2022, quando furono fotografati mentre si godevano un aperitivo a Roma. Fino ad ora, Bebe ha mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione, senza confermare ufficialmente il legame, rendendo la recente condivisione ancora più significativa. Questo gesto può essere visto come un passo verso la normalizzazione della loro relazione, dimostrando che, nonostante la notorietà di Bebe, la sua vita privata merita di essere celebrata.

Gianmarco Viscio è una figura poco nota, con profili social privati. Ha 32 anni, è di Roma e fino al 2023 ha giocato come calciatore professionista, militando come difensore nella George Best Team, squadra di Serie B di calcio a 8. Questo background sportivo potrebbe aver creato un legame speciale con Bebe, che condivide la passione per lo sport. La presenza di Gianmarco nella vita di Bebe è ora un argomento di interesse pubblico, e la loro storia d’amore, precedentemente tenuta privata, sembra pronta per essere celebrata apertamente.