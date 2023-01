Il primo nato del 2023 è di Torino e si chiama Glory Blessed

La nascita a Catania della piccola Ilary Elettra ha catalizzato l’interesse mediatico del primo giorno del nuovo anno, ma oltre lei nei primi minuti dopo la mezzanotte sono nati molti altri bambini. C’è stato Diego a Chivasso, Chiara, Giulia e Filippo a Roma, Giuseppe a Palermo, Giada a Messina, ma soprattutto Glory Blessed a Torino. Ebbene sì. Una benedetta gloria.

A darne l’annuncio è stata La Stampa.

“Non è la prima volta che il neonato di Torino più veloce del nuovo anno sia di origine straniera. Per il 2023 il record spetta a Glory Blessed, piccolo di poco più di 4 Kg nato con parto spontaneo da genitori nigeriani, primo figlio della coppia”.

Ovviamente anche in questo caso, come è successo per Ilary Elettra, lo sfottò è stato dietro l’angolo.

sono sempre affascinato dalle notizie sulle prime creature nate poco dopo la mezzanotte e soprattutto dalla scelta dei nomi. ed ecco ad esempio carlo alberto, ilary elettra, glory blessed, selini, caitlyn jhoy, owen. — emanuele paladino (@emapaladino) January 1, 2023

Da quello che so Ilary Elettra a Catania e Glory Blessed a Torino. Se i nomi sono un indizio dell’anno che verrà sarà un anno ✨✨✨✨ — Gabriella. (@gabrioska_) January 1, 2023

Glory Blessed è in buona compagnia

Ilary Elettra e Glory Blessed sono in “buona compagnia”. Sono ormai moltissimi i figli delle celebrità che hanno nomi non usuali e poco diffusi. Se un tempo c’era Chanel (figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi) e pochi altri; dopo è arrivato anche Falco (secondo nome di Nathan, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci). Nel più recente sono nate Alma Futura (figlia della cantante Levante) e Imagine, letto imègin, come la canzone dei Beatles, (figlia di Stash dei The Kolors).

A livello di trash il 2023 è iniziato benissimo.