Il 10 giugno 1984 finisce un Giro d’Italia memorabile. Lo vince all’ultima tappa Francesco Moser. Era stato a lungo maglia rosa, favorito anche dicono le cronache, dal fatto che all’ultimo il patron del Giro, il mitico Vincenzo Torriani, aveva deciso di rinunciare a fr passare la carovana dallo Stelvio causa neve proponendo un percorso più agevole proprio per Moser che in montagna faticava. Ma il giorno seguente il francese Fignon aveva attaccato sulle Dolomiti e conquistato la maglia rosa che Moser si riprese l’ultimo giorno vincendo con due minuti di distacco una memorabile cronometro finita all’arena di Verona. Indimenticabile (anche per Fignon che provò a dire che in quell’ultima tappa l’elicottero al seguito aveva favorito il campione italiano creando mulinelli d’aria che lo spingevano). Dov’è l’innovazione? Certo non nelle pale dell’elicottero. Secondo il blog Quattro Bit, quello fu il primo Giro che vide un uso decisivo del personal computer. Ai tempi, cito il blog, c’erano due aziende che si contendevano il piccolo mercato degli home computer: la Commodore, con il C64, e la GBC, che importava il Sinclair Spectrum. Per farsi conoscere dal grande pubblico nel 1984 lo Spectrum divenne il computer ufficiale del Giro. Servì per fare la sigla della Rai, che aveva un sapere da videogioco che oggi ci appare preistorico mai ai tempi venne accolto con meraviglia; e fu usato “per commentare le fasi salienti della competizione” si legge in un articolo dell’epoca ripreso da Quattro Bit.

Scrive Sergio Chiesa con toni davvero enfatici: “Lo Spectrum… si è sempre comportato a meraviglia, quasi fosse uno strumento musicale nelle mani dei programmatori che ne hanno estratto le note più alte… Come in tutte le esperienze, all’inizio, esiste una certa diffidenza, un certo timore, una certa paura di non sapere esattamente come comportarsi, quando agire. Sin dall’inizio la preparazione dei tecnici e l’affidabilità dello Spectrum hanno risolto quei piccoli inconvenienti che si sono presentati e che non erano stati previsti. Noi tutti, eravamo ben consci di dover dare il massimo, dimostrare che il nostro Spectrum, piccolo di dimensioni ma grande nelle prestazioni era il migliore e che era talmente efficace che poteva reggere il passo di un’organizzazione professionale qual è quella della RAI. Il nostro Spectrum ha retto la sfida tanto che, anche i tecnici della RAI e il bravo e simpatico regista Giancarlo Tomassetti, alla fine si sono congratulati con tutta la squadra”.

Il compito dello Spectrum era fornire schede statistiche sui corridori, sulle loro partecipazioni, vittorie e così via; schede individuali con i dati anagrafici sportivi dei singoli atleti e infine il programma della tappa seguente animato dai disegni. Anche il vincitore del Giro pare sia rimasto incuriosito da questa nuova presenza tecnologica. Scrive sempre Chiesa non riuscendo a trattenere l’emozione: “Moser si è interessato ai computers e mentre parlava con me… di tanto in tanto con gesto quasi benedicente salutava la folla che lo riconosceva e lo acclamava”.