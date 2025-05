Il Primo Giorno di Lavoro

Un 21enne di origine pachistana, residente a Reggio Emilia, è deceduto dopo essere stato investito da un autobus mentre era a bordo di un monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto il 29 aprile, giorno del suo primo lavoro. “Era felicissimo di avere finalmente un contratto regolare dopo due anni di lavori precari”, ha dichiarato un cugino della vittima.

Il giovane, insieme al padre e ai due fratelli già presenti in Italia, aveva ottenuto il permesso di soggiorno tramite ricongiungimento familiare. Aveva raggiunto l’Italia due anni fa e, il giorno dell’incidente, avrebbe dovuto iniziare a lavorare in un’autofficina gestita da connazionali. Il cugino ha aggiunto che il 21enne era determinato a prendersi la patente per auto e aveva disattivato i social media per concentrarsi sul nuovo lavoro.

Il padre del ragazzo aveva acquistato casa e stava organizzando il trasferimento del resto della famiglia a Reggio Emilia. “Quando abbiamo saputo dell’incidente, eravamo scioccati. È stata una tragica fatalità”, ha affermato il cugino, sottolineando che non desideravano attribuire colpe all’autista dell’autobus, ritenendolo un incidente sfortunato.

La famiglia ha deciso di rivolgersi a un avvocato, ma non nutre desideri di vendetta. “Non abbiamo incolpato nessuno: è stata una fatalità”, ha concluso il cugino, evidenziando il dolore e la sorpresa per la perdita.