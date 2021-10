Adele, Easy on Me: il primo singolo della popstar britannica, estratto dal nuovo album in uscita nelle prossime settimane.

L’attesa è stata lunga, ma alla fine Adele ha rotto gli indugi. La popstar più amata del Ventunesimo secolo è ufficialmente tornata. A distanza di sei anni dall’ormai lontanissimo 25, la cantante britannica ha annunciato l’uscita del suo primo nuovo singolo. S’intitola Easy on Me ed è stato confermato attraverso il breve estratto di un video diffuso sui suoi canali social. Una notizia eccezionale che ha fatto esplodere l’entusiasmo tra tutti i suoi fan, che da anni aspettavano una notizia del genere.

Adele

Adele, Easy on Me: il nuovo singolo

Che qualcosa si stesse muovendo era chiaro. Il nuovo album, che dovrebbe chiamarsi 30, potrebbe arrivare tra pochissime settimane, forse già verso metà novembre. E a dare maggior forza a questa eventualità è l’arrivo di Easy on Me, il nuovo singolo che sarà diffuso in streaming e in rotazione radiofonica dal 15 ottobre. Questo l’annuncio ufficiale:

Le reazioni dei fan a Easy on Me, il nuovo singolo

Subito si è scatenato l’entusiasmo sui social per l’annuncio del nuovo singolo della popstar britannica. Easy on Me si presenta infatti come la ballatona con video in bianco e nero che tutti si sarebbero attesi da Adele, un brano nel suo stile pop soul emozionante e quasi struggente. “Mi sono bastati ventuno secondi per capire che una scatola di kleenex non basterò quando al centesimo secondo inizierò a piangermi addosso“, ha scritto ironicamente un’utente di Twitter. “Non so se sono emotivamente pronto per questa nuova era“, gli fa eco un altro utente. Più in generale, le battute sulla drammaticità di questo estratto si sprecano, e i fazzoletti sembrerebbero fin da subito necessari. Non sappiamo altri dettagli sui progetti di Adele, ma una cosa è certa: ci è mancata da morire.