il primo esperimento di silenzio radio negli anni ’20

Oggi la ricerca sugli alieni comprende diversi progetti scientifici, che elaborano le informazioni ottenute dalle segnalazioni e dall’osservazioni del cielo, per verificare l’eventuale esistenza di altre forme di vita intelligente nell’universo.

Progetti come il SETI o lo studio di pianeti extrasolari non fanno altro che definire – volontariamente o meno – la possibilità di un eventuale contatto con una civiltà aliena, per quanto riescano anche a rifornirci diverse altre notizie relative alla formazioni dei pianeti e alla distribuzione della materia nello spazio.

Un tempo la ricerca non poteva però permettersi miliardi di dollari per esplorare i più segreti anfratti del cosmo e non esisteva neppure la tecnologia adeguata per recepire adeguatamente eventuali messaggi, provenienti dal cielo.

Per questa ragione, tra il 21 e il 24 agosto del 1924, gli appassionati di UFO e gli astronomi americani chiesero la collaborazione di tutte le radio nazionali statunitensi, per uno dei primi esperimenti compiuti nel tentativo di contattare gli alieni.

Durante quei pochi giorni, tutte le emittenti radio decisero di comune accordo con gli scienziati di non inviare alcun segnale per 5 minuti ogni ora, in modo tale che ciascun ricevitore nel paese (anche quelli privati) potesse essere utilizzati da rivelatore per un messaggio alieno.

Questo esperimento prese il nome di “Giornata nazionale del silenzio radiofonico” e durò 36 ore. Le ragioni che spinsero gli scienziati a scegliere quelle calde giornate d’agosto furono due. All’epoca si credeva che gli alieni avessero colonizzato Marte e in quel periodo questo pianeta era in opposizione rispetto alla Terra.

Inoltre, Marte in quei mesi si trovava molto più vicino al nostro pianeta rispetto qualsiasi altro periodo del secolo scorso, per via del suo movimento indipendente attorno al Sole.

Per aumentare la potenza d’azione di questo esperienza, l’Osservatorio navale degli Stati Uniti sollevò un ricevitore radio a 3 chilometri di altezza tramite un dirigibile sintonizzato su una lunghezza d’onda compresa tra 8 e 9 km.

Questo programma venne invece seguito da David Peck Todd con l’assistenza militare dell’ammiraglio Edward W. Eberle (capo delle operazioni navali), con William F. Friedman (capo crittografo dell’esercito degli Stati Uniti), incaricato di tradurre eventuali potenziali messaggi marziani.

Al termine delle 36 ore, nessun messaggio radio da parte dei marziani venne rivelato, ma in cambio i giornali scandalistici degli Stati Uniti vennero invasi da false notizie relative a rapimenti alieni e a strani luci nel cielo (oggi spiegati dalla scienza tramite i sogni lucidi e altri fenomeni psicologici).

Più di un decennio dopo, le radio americane divennero di nuovo protagoniste nel campo dell’ufologia, a seguito della messa in onda della famosa trasmissione radiofonica di Orson Welles, legata alla lettura di una sceneggiatura tratta dal romanzo “La guerra dei mondi” di Herbert George Wells.

Questa trasmissione, trasmessa senza alcun avviso, provocò il panico tra le campagne degli Stati Uniti rurali, visto che la popolazione credette veramente che gli alieni stessero invadendo l’America.