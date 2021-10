C’era il “Quinta” che piangeva di gioia (Quinta: Stefano Quintarelli, pioniere del Web nostrano, a un certo punto deputato e più tardi papà dello Spid che usiamo in tanti). La Boldrini che rideva (Laura Boldrini, presidente della Camera, quel giorno di un umore che raramente mostrò in quella legislatura). I bambini che si divertivano sfottendo dolcemente i genitori (i bambini: 80 portati a Montecitorio per un laboratorio di programmazione di computer, a domanda rispondevano che mamma e papà mica erano capaci). E Benedetta, uno degli 80 bambini, che a un certo punto ha messo su un banco della frutta fresca, l’ha collegata come in un circuito elettrico a un controller di Arduino e si è messa a suonare l’inno di Mameli con le mele. L’inno con le mele. Sì.

Che giornata fu quel 17 ottobre 2014, quando a Montecitorio ci fu un CoderDojo, che pensavamo fosse il primo di una serie e invece non se ne sono fatti più. Al punto che quando volgiamo lo sguardo al passato prossimo, in questo Almanacco, a volte ci chiediamo se stiamo davvero andando avanti, in tema di diritti e competenze digitali, o piuttosto se non stiamo vivendo un termidoro (termidoro: battuta d’arresto di un processo rivoluzionario).

Ma quel giorno fu una festa bellissima e per fortuna restano su YouTube alcune, preziose testimonianze video (grazie a Michele Ficara Manganelli). Ora, a parte il sottoscritto notevolmente più giovane e magro, potrete riconoscere quelle che considero le due artefici di quella giornata memorabile: Anna Masera, storica giornalista digitale della Stampa, il giornale da cui aveva preso un periodo di aspettativa per guidare l’ufficio stampa della Camera di Laura Boldrini; e Agnese Addone, impareggiabile maestra che se ricordo bene ai tempi guidava il CoderDojo di Roma. A proposito: CoderDojo è una organizzazione internazionale di volontari che promuove l’uso del computer fra i bambini; non l’utilizzo passivo, ma un uso attivo, imparando a programmare, a farsi il proprio videogioco per esempio. Nel 2014 in Italia se ne parlava parecchio, e ne stavano aprendo in diverse città. Potrei sbagliare ma quel vento ultimamente ha cambiato direzione. Sarebbe un vero peccato.

Qui la Boldrini spiega il funzionamento del processo legislativo ai bambini; qui Stefano Quintarelli si commuove; e qui c’è un bel video riassunto della giornata.