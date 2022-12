il prima e il dopo del gattino randagio Harold video

Spopola sui social il video del gattino randagio di nome Harold: il filmato mostra le condizioni del micetto prima e dopo il bagnetto.

Sulla pagina personale TikTok di una giovane donna newyorkese, Heidi Systo (@heidiwranglescats), è stato recentemente pubblicato un video che in pochissime ore ha fatto il giro del mondo, raggiungendo in brevissimo tempo più di 5,5 milioni di visualizzazioni. La ragazza da anni dedica la sua vita a salvare i gattini randagi dalla strada e a prendersi cura di loro, condividendo poi sui social con la sua community di quasi due milioni di persone le storie e i video dei cuccioli da lei aiutati. Questi filmati, in particolare l’ultimo che ha per protagonista il gattino Harold, riscuotono un grandissimo successo.

Il video del primo bagnetto di un trovatello: il dolce gattino Harold

Dall’inizio della sua attività, Heidi Systo ha accolto nel suo appartamento a Brooklyn, negli Stati Uniti, ben 233 gatti. Si è presa cura di loro e li ha aiutati ad adattarsi alla vita in una casa e ha trovato per loro delle famiglie che potessero accoglierli. Così ha fatto anche per il piccolo Harold. Il video che Heidi ha pubblicato, che mostra il cambio di look del micetto, ha affascinato milioni di utenti.

Il filmato riprende il bagnetto fatto dalla giovane al micetto appena recuperato dalla strada. Heidi spiega che i felini in genere non hanno bisogno di essere lavati, in particolar modo i cuccioli, della pulizia dei quali si occupano le loro mamme. Nel caso del trovatello Harold, però, non è stato così. Il gattino aveva il pelo molto sporco ed era completamente ricoperto di pulci.

Le immagini mostrano il modo con cui la donna ha lavato il micetto nel lavandino della sua cucina. Con estrema delicatezza, tenendolo fermo dal collo allo stesso modo di come lo avrebbe tenuto la mamma, il cucciolo è stato insaponato, lavato e anche “fatto sgocciolare”, per poi essere asciugato con un panno morbido. Le scene finali del video mostrano, prima, il colore torbido dell’acqua in cui il gattino è stato lavato e, poi, il bellissimo micetto con il pelo splendente e pulito. (di Elisabetta Guglielmi)