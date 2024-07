il prezzo su Amazon ORA è IRRESISTIBILE!

AMD Processore Ryzen 9 7900 viene proposto su Amazon con il 29% di sconto, paghi solo 332,19 euro! Considerando che il Prezzo consigliato è di 470,82 euro, lo sconto è di 138 euro! Velocità di base 3,7 GHz, velocità di alimentazione ottima fino a 5,4 GHz, Tipo di memoria DDR5. Rimane fresco e silenzioso con il dispositivo di raffreddamento.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Oltre a tutto quanto detto, il dispositivo vanta anche uno spettacolare sistema Led. Con illuminazione a RGB.

Potrai contare su un’azienda nata nel 1969 nella mitica Silicon Valley, diventando specializzata nella produzione di semiconduttori all’avanguardia. Implementando una serie di standard, processi e sistemi a livello aziendale.

Offre prestazioni eccellenti per il gaming, superando in molti casi processori di generazioni precedenti e anche alcuni modelli Intel di fascia media.

Ottime prestazioni in single-core, rendendolo ideale per giochi che richiedono alte frequenze di clock. Compatibilità con PCIe 5.0 e DDR5, che offre un futuro-proofing per aggiornamenti hardware.

