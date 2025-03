Il prezzo della nuova it-bag primavera indossata da Chiara Ferragni in passerella

La borsa in camoscio di Chiara Ferragni lancia un trend per la primavera 2025, diventando l’accessorio imprescindibile della stagione. Questo materiale, famoso per la sua morbidezza e il suo fascino vintage, sta tornando di moda grazie all’influencer Chiara Ferragni, che ha recentemente indossato un modello iconico. La borsa scelta da Ferragni è la Wander di Miu Miu, una hobo bag in pelle scamosciata marrone con design trapuntato e logo dorato, venduta a 2.350 euro. La borsa è disponibile in diverse colorazioni, tra cui senape, verde menta e fucsia, e si sposa perfettamente con un look casual, suscitando così grande interesse tra i fashionisti.

Le borse in camoscio sono diventate simbolo di stile per la primavera 2025, con una varietà di modelli come tracolle, pochette e hobo bag. I colori più trendy sono quelli neutri, con sfumature di marrone e beige, in linea con il Mocha Mousse, il colore dell’anno secondo Pantone. L’approccio minimalista di Chiara Ferragni sottolinea l’importanza di scegliere un accessorio che completi un outfit primaverile. Integrare borse in camoscio di diverse forme e colori nel guardaroba è fondamentale per chi desidera essere alla moda.

Per sfruttare al meglio la borsa in camoscio, è importante considerare gli abbinamenti. Si possono unire a scarpe in pelle o stivali e a capi leggeri in cotone o lino. Gioielli discreti e occhiali da sole eleganti completano il look. L’equilibrio è fondamentale: una borsa vistosa richiede abiti più semplici e viceversa. Con la giusta combinazione, ogni outfit può esprimere stile e originalità.