Il Prezzo del Rifornimento: Quanto Costa Fare il Pieno?

Il prezzo della benzina in Italia è in calo, raggiungendo i minimi da oltre due anni grazie al taglio delle accise attuato nel dicembre 2022. Nel mese di aprile 2025, il costo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,731 euro/litro, mentre per il diesel è di 1,628 euro/litro. Le compagnie petrolifere applicano prezzi variabili: per la benzina si va da 1,719 a 1,738 euro/litro, e per il diesel da 1,610 a 1,638 euro/litro. Il prezzo medio praticato per la benzina servita è di 1,876 euro/litro, e per il diesel di 1,773 euro/litro.

Considerando un pieno per un’utilitaria (45 litri) e un SUV (60 litri), i costi attuali sono: per la benzina self, rispettivamente 77 e 103 euro; per la benzina servita, 84 e 112 euro; per il diesel self, 73 e 97 euro; per il diesel servito, 79 e 106 euro.

Il Gpl è venduto tra 0,742 e 0,756 euro/litro, con le pompe no logo che offrono prezzi intorno a 0,728 euro/litro. Per quanto riguarda il metano, i prezzi variano tra 1,482 e 1,551 euro/kg.

Tuttavia, il Codacons esprime insoddisfazione, sostenendo che il calo dei prezzi alla pompa non è soddisfacente rispetto al crollo dei prezzi del petrolio sui mercati. Infatti, il prezzo del petrolio è diminuito del 22% da inizio anno, mentre il calo della benzina e del gasolio è stato del solo 5%. Secondo l’associazione, esistono “anomalie” nel settore dei carburanti che non riflettono adeguatamente il calo dei prezzi del petrolio.