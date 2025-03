Il prezzo del resort di lusso

Michelle Hunziker e Ilary Blasi stanno trascorrendo una lussuosa vacanza alle Maldive, tra momenti di svago e sessioni di lavoro per il lancio della nuova linea di cosmetici di Michelle, Goovi. Alloggiando nel prestigioso resort Diamonds Athuruga, che offre camere overwater con jacuzzi private e prezzi che possono arrivare a 5000 euro a notte, le due celebrità si godono il comfort di un ambiente esclusivo, circondate da una comitiva di amici, tra cui il rapper Jack La Furia e le figlie di Ilary.

Le immagini condivise sui social mostrano la bellezza naturale dell’atollo di Ari e i momenti vissuti dal gruppo. Michelle, dopo aver esplorato l’isola, ha sfruttato l’occasione per lavorare al suo progetto di cosmetici, posando come testimonial insieme a Ilary. Le foto sono state realizzate sulle spiagge soleggiate, creando un’atmosfera perfetta per il lancio della linea solare. Nonostante la vacanza, Michelle ha condiviso momenti dietro le quinte durante il servizio fotografico, grazie agli scatti di Ilary che documentano la preparazione.

In aggiunta al relax, Michelle e Ilary hanno mantenuto una rigorosa routine di allenamento. Un momento particolare è stato documentato da Ilary che ha immortalato un intenso workout sulla terrazza della villa, in compagnia di Bastian Muller, il compagno di Michelle. Hanno eseguito esercizi di sollevamento pesi e a corpo libero, suscitando ilarità per l’aspetto “teutonico” dell’allenamento, mentre Ilary è stata ripresa mentre si esercitava a terra, un video che ha riscosso grande successo tra i follower.