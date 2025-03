Il Prezzo del Pieno: Quanto Spendiamo?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per l’adeguamento delle accise sui carburanti. Attualmente, l’accisa per il gasolio è di 62 centesimi al litro e per la benzina di 73 centesimi. Il governo prevede di realizzare un “riallineamento” con un aumento di 5,5 centesimi per il gasolio e una diminuzione equivalente per la benzina, da attuarsi in cinque anni con aumenti annuali tra 1 e 1,5 centesimi. L’obiettivo è di uniformare le accise a 67,25 centesimi per entrambi i carburanti.

Questo intervento porterà a un incremento significativo del gettito fiscale, dato che il gasolio è venduto in quantità notevolmente superiori rispetto alla benzina in Italia. Nel 2024, si prevede l’acquisto di circa 28,8 miliardi di litri di gasolio contro 12,3 miliardi di litri di benzina, secondo i dati di Unem.

Per quanto riguarda i costi, considerando le attuali accise e un possibile aumento dell’Iva, il pieno di un’auto diesel potrebbe aumentare da 60 a 90 centesimi per il primo riallineamento, portando a un costo aggiuntivo annuale di 70-90 euro per chi rifornisce un veicolo diesel. Al contrario, chi utilizza un’auto a benzina beneficerà di un risparmio equivalente.

L’adeguamento rientra negli impegni previsti dal Pnrr e sarà fissato annualmente da una commissione interministeriale composta dai Ministeri di Ambiente, Economia, Trasporti e Agricoltura, con l’obiettivo di ridurre i sussidi per i carburanti più inquinanti, come richiesto dall’Unione Europea.