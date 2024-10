Il Prezzo Attuale del Pieno di Carburante

I prezzi dei carburanti sono in aumento, con una particolare impennata per benzina e diesel portata dai timori di un’escalation del conflitto in Medio Oriente. La compagnia Eni ha registrato un aumento di 1 centesimo sui prezzi raccomandati per i carburanti. Sebbene le quotazioni internazionali siano in rialzo, i prezzi praticati alla pompa rimangono relativamente stabili per ora.

Nella mattina del 3 ottobre 2024, le medie nazionali dei prezzi dei carburanti per self service mostrano che la benzina si attesta a 1,735 euro/litro, con le compagnie che offrono prezzi tra 1,718 e 1,746 euro/litro. Il diesel, d’altra parte, segna un prezzo medio di 1,618 euro/litro, con una variazione tra 1,604 e 1,629 euro/litro tra le diverse compagnie. I prezzi del servizio per la benzina sono di 1,880 euro/litro, mentre il diesel servito è a 1,763 euro/litro, con diversi punti vendita che mostrano prezzi variabili.

In autostrada, i prezzi aumentano ulteriormente, con la benzina self service che costa 1,837 euro/litro e il diesel self service a 1,735 euro/litro. Anche i prezzi di GPL e metano mostrano variazioni, con il GPL tra 0,862 euro/litro e il metano tra 1,460 euro/kg.

Un ulteriore elemento da considerare è la proposta di riallineamento delle accise su diesel e benzina, che ha fatto registrare un retrofront da parte della Premier Giorgia Meloni, la quale in un video risalente al 2019 definiva tali imposte “una vergogna”. Il Ministero dell’Economia ha però smentito le voci sugli aumenti delle accise, sottolineando che le stigmate dei media sono fuorvianti.

In sintesi, il mercato dei carburanti si trova in una fase di transizione, con l’inevitabile aumento dei prezzi dovuto a fattori internazionali, mentre i conducenti si preparano a sopportare maggiori costi sia in città che sulle autostrade. La situazione rimane fluid, con osservazioni ravvicinate sui possibili ulteriori sviluppi legati ai conflitti geopolitici e all’adeguamento delle politiche fiscali.