Ci sarà (anzi, potrebbe esserci, il condizionale è d’obbligo) anche Don Alberto Ravagnani nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, un prete noto nel mondo del web grazie al suo canale YouTube dove incita i giovani ad andare a messa.

A svelare il provino (pare andato bene) di Don Alberto Ravagnani è stato il portale Blogo, che ha pure sottolineato come tutti gli autori siano rimasti entusiasti del colloquio.

“TvBlog è in grado di dirvi che Don Alberto ha sostenuto un provino che pare sia andato molto bene per il GF Vip 5. Lui ha entusiasmato tutto il gruppo che sta lavorando al cast della prossima edizione del reality prodotto in collaborazione con Banijay-Endemol, gruppo capitanato da Alfonso Signorini che per la prima volta da quando esiste questo reality, anno 2000, è riuscito a portare un prete in un provino per questo programma”.

Un paio di settimane fa Don Alberto Ravagnani è finito anche su qualche sito di gossip per un confronto con Fedez:

In passato erano più volte usciti rumors sulla possibilità di avere un prete all’interno del cast del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ma – come la storia ci insegna – questo non è mai accaduto.

Al di là di tutto Don Alberto Ravagnani sarà un personaggio che creerà dibattiti, soprattutto se fra i concorrenti ci sarà davvero Rocco Siffredi.

Se la trattativa con il prete dovesse andare a buon fine sarebbe il terzo reality / talent italiano a vantare nel cast un membro della comunità cattolica dopo The Voice Of Italy e Ballando con le Stelle in cui abbiamo visto cantare e ballare Suor Cristina.