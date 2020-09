Chi mi legge da anni sa bene che sono ateo convinto, ma ammetto che ogni tanto la nostalgia di confessioni, benedizioni e messe mi è venuta. È successo un anno fa quando ho scoperto l’esistenza di Oskar Arngarden, un bellissimo prete svedese palestrato ed è capitato anche recentemente. Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un video virale pubblicato dal fotografo e giornalista Francesco Malavolta, che ha beccato un sacerdote che sembra un modello per quanto è bello.

Anche lo stesso Francesco non è rimasto indifferente all’avvenenza del parroco: “Avete presente quando il prete è più bono dello sposo. […] Siete andati a messa oggi?“. Il filmato in questione in pochi giorni ha già ottenuto 19.000 condivisioni e 5.000 commenti di ragazz* che si sono proposti di fare qualsiasi cosa per conoscere il prete.

“Che Dio sia lodato. Corro ha fare la chierichetta o la perpetua va bene lo stesso”, “Sono anni che non vado in chiesa, ma in questo caso mi faccio confessare anche tutti i giorni”, “Mi faccio aiutare a convertirmi cattolica, così mi faccio battezzare, fare la comunione e la cresima, chi ne ha più ne metta”.

Del bellissimo sacerdote non si sa molto, se non che è presente nelle foto della pagina della chiesa romana Santa Maria Dell’Anima e che pare sia tedesco.

Padre, mi perdoni perché ho molto peccato.



Video e foto del prete belloccio.